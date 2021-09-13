لبنان.. التحقيق مع القائد السابق للجيش في قضية انفجار مرفأ بيروت

خضع القائد السابق للجيش اللبناني، جان قهوجي (2008-2017)، لجلسة تحقيق أمام القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت الوكالة أن قهوجي مَثَلَ أمام المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، بحضور وكيل قهوجي القانوني، المحامي أنطوان طوبيا.

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار في المرفأ أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

وأضافت الوكالة أن المحقق العدلي قرر التريث في اتخاذ إجراءات بحق قائد الجيش السابق، وذلك لاستكمال التحقيقات، وحدد جلسة لهذه الغاية، في 28 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار، كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.

وقهوجي هو واحد من بين 6 من كبار الضباط السابقين والحاليين، الذين إدعى عليهم المحقق العدلي، في 2 يوليو / تموز الماضي، وطلب التحقيق معهم في القضية.

وحينها، طلب المحقق العدلي أيضا رفع الحصانة النيابية والوظيفية عن 3 وزراء سابقين (نواب حاليين)، وأعلن عزمه استجواب رئيس الحكومة السابق، حسان دياب.

إلا أن قرار المحقق العدلي اصطدم بطلب البرلمان مستندات إضافية قبل رفع الحصانة عن النواب الثلاثة.

كما أعلن المجلس اعتزامه تشكيل لجنة تحقيق، وهو ما رفضته جمعية أهالي الضحايا، معتبرة إياه التفافا على التحقيق العدلي.