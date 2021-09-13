ميقاتي: وضع لبنان يتطلب إجراءات "استثنائية" وينتظرنا الكثير من التعب

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الإثنين، أن الوضع الاقتصادي "صعب للغاية" ويتطلب اتخاذ إجراءات "استثنائية"، وأن حكومته "لا تملك عصا سحرية" وينتظرها الكثير من العمل.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحكومة الجديدة، في قصر الرئاسة شرقي العاصمة بيروت، بحضور الرئيس ميشال عون، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وصرح ميقاتي:" صحيح أننا لا نملك عصا سحرية فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه".

وقال إن "الكثير من العمل والتعب ينتظرنا (..) علينا جميعا أن نضحي، البلد يتطلب إجراءات استثنائية"، دون أن يوضحها.

وأكد ميقاتي أن "حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موالٍ أو معارض".

وشدد على أن "الحكومة ستنكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس"، طالبا من الوزراء بخفض الظهور الإعلامي "لأن الناس تتطلع إلى الأفعال ولم تعد تهمها الوعود".

من جهته، دعا الرئيس ميشال عون، الحكومة الجديدة إلى العمل كفريق واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج إنقاذي وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين.

وقال عون في كلمته خلال جلسة الحكومة، وفق بيان الرئاسة، إن "صعوبات كبيرة ستواجهنا وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة".

وتمنى من اللجنة الوزارية أن يتضمن البيان الوزاري استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين، واستكمال وتنفيذ خطة الكهرباء.

كما طالب عون اللجنة باعتماد خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة وما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية (أطلقت في أغسطس/ آب 2020) وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد.

ووفق البيان ذاته، تم تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري (خطة الحكومة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء: العدل، الطاقة، المالية، الثقافة، الداخلية، التنمية الإدارية، الإعلام، التربية، العمل والزراعة.

وستعقد اللجنة الوزارية أولى جلساتها من بعد ظهر الإثنين في مبنى السرايا الحكومي (مركز رئاسة الحكومة).

والجمعة، تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي عقب 13 شهراً من التعثر عقب استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في 10 أغسطس/ آب 2020 بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.