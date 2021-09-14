بعد لقائه بالأسد.. بوتين يدخل العزل الذاتي خشية الإصابة بكورونا

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وأوضح في بيان أن بوتين أعلن عن قراره "خلال مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

ونقل عن الرئيس الروسي قوله إن القرار ناتج عن "تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين بي، وإن العزل سيستمر لفترة معينة من الوقت".

وفي السياق، ذكر الكرملين أن بوتين التقى نظيره السوري بشار الأسد، مساء الإثنين، قبل أن يقرر الالتزام بنظام العزل الذاتي.

والأحد، اجتمع بوتين مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين، وقال حينئذ إنه "لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا".