بوتين مستقبلاً الأسد: وجود القوات الأجنبية بسوريا ينتهك القانون الدولي

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله رئيس النظام السوري بشار الأسد وجود قوات أجنبية في سوريا، ورحب "بالأضرار الهائلة" اللاحقة بفصائل المعارضة على ما أفاد الكرملين الثلاثاء.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى الاثنين اعتبر بوتين أن "الإرهابيين تكبدوا أضرارا هائلة" في سوريا حيث تسيطر قوات النظام على "90 % من الأراضي" السورية، رغم أن العديد من الخرائط التي تنشرها مراكز الأبحاث تشير إلى أن الأسد لا يسيطر على أكثر من 65% من البلاد.

لكن بوتين رأى على ما جاء في بيان صادر عن الكرملين أن "المشكلة الرئيسية" في سوريا هي التدخل الأجنبي في أراضيها.

وأكد بوتين "القوات المسلحة الأجنبية موجودة من دون قرار من الأمم المتحدة، في بعض مناطق البلاد في انتهاك بطبيعة الحال، للقانون الدولي ما يحول دون بذل الجهود القصوى لتعزيز البلاد والتقدم على طريق إعادة البناء".

وأكد الرئيس الروسي أن الأسد "يبذل الكثير لإقامة حوار مع خصومه السياسيين".

وحيا بشار الأسد من جهته "الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيشان السوري والروسي في تحرير الأراضي وتراجع الإرهابيين".

لكنه أشار إلى أن العملية السياسية التي بوشرت قبل سنتين تقريباً تواجه "عوائق لأن هناك دولاً تدعم الإرهابيين وليس لها مصلحة في أن تستمر هذه العملية بالاتجاه الذي يحقق الاستقرار في سوريا"، على حد قوله.

وأضاف: "قامت بعض الدول بفرض حصار على الشعب السوري.. حصار نصفه بأنه غير إنساني.. غير أخلاقي وغير قانوني".

وتدخلت روسيا عسكرياً في سوريا عام 2015 وقادت قوات النظام في العديد من المعارك مع المعارضة وشنت غارات عنيفة أدت لتهجير ملايين السكان ما سمح لقوات النظام السوري باستعادة السيطرة على معظم أنحاء البلاد. ولروسيا قواعد عسكرية في سوريا.