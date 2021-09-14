سفير البحرين يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي

قدّم سفير البحرين لدى تل أبيب، خالد يوسف الجلاهمة، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ.

وجرى تقديم أوراق الاعتماد في مقر "رؤساء إسرائيل" بالقدس الغربية، الثلاثاء، بالتزامن مع تقديم عدد من السفراء الأجانب أوراق اعتمادهم.

وقال هرتصوغ خلال لقائه الجلاهمة بلغة عربية ركيكة: "أود أن أنقل من خلالكم مشاعر الود والاحترام العظيم لقائدكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة على خطوته الشجاعة بعقد السلام معنا تحت إطار اتفاقات إبراهيم، أنا والشعب في إسرائيل نكن له احتراما عظيما".

وأضاف مخاطبا سفير البحرين في مقطع مصور بثته قناة "كان" الرسمية: "الشعب في إسرائيل يرحب بك ويستقبلك بكل شرف وسرور".

من جانبه، كتب سفير البحرين على تويتر: "يشرفني تسليم أوراق اعتمادي إلى فخامة الرئيس إسحاق هرتصوغ كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل عشية الذكرى السنوية لاتفاقيات إبراهيم".

ووصل الجلاهمة إلى إسرائيل نهاية الشهر الماضي، معلنا أنه بذلك يتسلم مهامه رسميا.

وفي حينه، قال الجلاهمة، عبر تويتر: "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم، لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل".

وأضاف: "يشرفني أن أكون جزءًا من تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة (..) للتعايش السلمي مع جميع الدول".

ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت البحرين، تعيين الجلاهمة أول سفير لها لدى تل أبيب، وهو رابع سفير عربي في إسرائيل بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وكانت إسرائيل قد عينت مطلع الشهر الجاري، إيتان نائيه، سفيرا لها لدى مملكة البحرين.

وفي 14 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.