قطر: نفذنا مع تركيا الإصلاحات الفنية بمطار كابل

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، الثلاثاء، إن قطر وتركيا قامتا بالإصلاحات الفنية لمطار كابل، وما زالت هناك مشاورات بشأن تأمين المطار في العاصمة الأفغانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير القطري مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في الدوحة عقب مباحثات ثنائية بشأن تطورات الأوضاع في أفغانستان.

والخميس، أعربت الأمم المتحدة عن امتنانها لتركيا وقطر جراء دور البلدين في إعادة تشغيل مطار "حامد كرزاي الدولي"، بالعاصمة الأفغانية كابل بعد استئناف عمليات الإجلاء منه إثر توقفها منذ الانسحاب الأمريكي من البلاد نهاية أغسطس/ آب الماضي.

ودعا ابن عبد الرحمن إلى "التحاور مع الأفغان وحكومة طالبان"، مشددا أن "عزل أفغانستان ومقاطعتها ليس حلا".

وأكد أن "الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع ولا يمكن أن نترك بلدا عاش هذه الصعوبات وحيدا"، وأكمل: "موقفنا أنه لا يمكننا أن نعزل أفغانستان أو نقاطعها لأن طالبان تسلمت مقاليد الأمور".

كما شدد على "حاجة الشعب الأفغاني للمساعدات الإنسانية"، مؤكدا على ضرورة "تضافر الجهود الدولية من أجل ذلك".

وخلال 10 أيام من أغسطس/ آب الماضي، سيطرت "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريبا، بما فيها العاصمة كابل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية ذلك الشهر.