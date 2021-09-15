ألمانيا تعتزم دعم الاقتصاد الفلسطيني بـ 100 مليون يورو خلال عامين

أعلنت ألمانيا، الأربعاء، اعتزامها دعم مشاريع جديدة في الاقتصاد الفلسطيني بقيمة 100 مليون يورو، خلال العامين المقبلين.

وذكر المكتب التمثيلي الألماني في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في بيان، أن برلين "تعتزم تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون يورو دعم مشاريع تنموية جديدة في فلسطين خلال العامين المقبلين".

وأوضح أن "الهدف من هذا الدعم هو التخفيف من عواقب جائحة كورونا، وتمكين الشباب من الحصول على تعليم جيد، ودعم البلديات في الإصلاحات الإدارية، بحسب تلفزيون "دويتشه فيله" الألماني.

وأفاد بأنه تم الاتفاق على التعاون الإنمائي خلال مفاوضات حكومية افتراضية بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في رام الله.

وقال اشتية، وفق البيان، إن "التعهد الألماني تم في اختتام المشاورات السنوية بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية برام الله".

وأشاد بعلاقة الصداقة والتعاون مع ألمانيا، وقال إنها "أكبر مانح في مجال التنمية في الأراضي الفلسطينية ولوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".