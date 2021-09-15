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اليونان تزود السعودية ببطاريات دفاع جوي موجهة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 15.09.2021 14:54
اليونان تزود السعودية ببطاريات دفاع جوي موجهة

أعلنت رئاسة الأركان اليونانية، الأربعاء، أن فريقا من قواتها المسلحة توجه إلى المملكة العربية السعودية لتسليم بطاريات دفاع جوي موجهة تستخدم في أنظمة صواريخ باتريوت.

وأوضحت الأركان اليونانية في بيان، أن وزير الدفاع نيكوس بانايوتوبولوس ونائبه نيكوس هاردالياس ورئيس الأركان كونستيندينوس فلوروس، شاركوا في حفل توديع الفريق.

وشارك في الحفل أيضا دبلوماسيون من السعودية والكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كلمة له خلال الحفل، وصف رئيس الأركان اليوناني، هذه الخطوة بالتاريخية، قائلا أنها ستخدم السلام والأمن العالميين.

وأضاف فلوروس أن التعاون القائم بين اليونان والمملكة العربية السعودية، سيساهم في إحلال الأمن والاستقرار في شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط.

وخلال زيارة رسمية لوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ووزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس إلى المملكة العربية السعودية في أبريل/ نيسان 2021، تم توقيع اتفاقية بين البلدين لتزويد الرياض ببطاريات دفاع جوي موجهة.

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