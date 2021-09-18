السودان يعلن ترحيبه بوساطة تركيا لحل الخلاف الحدودي مع إثيوبيا

أعلن السودان، السبت، سعيه لتطوير العلاقات مع تركيا، وترحيبه بوساطتها لإيجاد حل لأزمة الحدود بين بلاده وإثيوبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الخرطوم.

وقالت المهدي: "نعمل على تقوية العلاقات التاريخية مع تركيا، وتوسيع آفاق التعاون معها".

وأضافت أن "زيارة رئيس مجلس السيادة (السوداني) عبد الفتاح البرهان لتركيا كانت ناجحة (في أغسطس/آب الماضي)، حيث وضعت العلاقات بين البلدين في إطارها الصحيح".

ولفتت إلى أنه خلال تلك الزيارة "تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ورحب السودان بوساطة تركيا لإيجاد حل لأزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا".