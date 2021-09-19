إسرائيل تعيد أسر آخر فلسطينيين من مجموعة الفارين من سجن جلبوع

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوات الجيش، أعادت فجر الأحد، اعتقال آخر أسيرين فرا من سجن جلبوع، في منطقة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على الأسيرين الفارين مناضل نفيعات وأيهم كممجة، وهما على قيد الحياة.

وذكر مراسل القناة الـ 13 (خاصة) أن مطاردة الأسرى الفارين من سجن جلبوع انتهت بإلقاء القبض على آخر أسيرين في جنين.

وقالت القناة ال 13 إن قوة عسكرية ألقت القبض على الأسيرين، بعد معلومات استخبارية أمدها بها جهاز الأمن العام "الشاباك".

بحسب يديعوت أحرنوت، فإن قوات اسرائيلية كبيرة من الجيش طوّقت أحد البيوت الفلسطينية في جنين، وطلبت من سكانه الخروج منه وتسليم أنفسهم، وكان منهم الأسيران الفاران.

وأفادت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية تعمل الآن على الانسحاب من جنين، بعد اعتقال الأسيرين.

وذكرت أن احتجاجات فلسطينية اندلعت عقب اعتقال الأسيرين، تخللها إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق النار على القوات الإسرائيلية.

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، حفر ستة أسرى فلسطينيين نفقا من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأُعيد اعتقال أربعة منهم قبل نحو أسبوع، وهم: محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري.