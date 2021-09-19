النظام السوري يرسل وزير دفاعه لعمان لبحث أمن الحدود ومكافحة الإرهاب

التقى وزير الدفاع في النظام السوري علي أيوب نظيره الأردني في عمان وبحث معه أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

وتأتي هذه الزيارة بعد حوالي ثلاثة أشهر على زيارة قام بها وزيرا النفط والكهرباء السوريان إلى العاصمة الأردنية للبحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. وكانت تلك أول زيارة لوفد من النظام السوري إلى الأردن منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011.

وقد استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وزير النظام السوري الذي هو أيضا رئيس أركان الجيش، على ما جاء في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وأوضح البيان أن البحث تناول "العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود خاصة تهريب المخدرات".

وأكد الجانبان "استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة".

وكان وزير النفط والثروة المعدنية في النظام السوري بسام طعمة زار الأردن في الثامن من ايلول/سبتمبر واتفق مع وزراء طاقة الأردن ومصر ولبنان على خارطة طريق لنقل الغاز المصري براً الى لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية.

ويعتبر الأردن من بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا بعد اندلاع الثورة السورية لكنها كانت محدودة.

وتستضيف المملكة نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى الأردن بنحو 1,3 مليون.