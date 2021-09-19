سلطنة عمان تؤكد وجود مساع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن

كشفت سلطنة عمان عن وجود "مساع" جارية من أجل التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار باليمن، الذي يعاني من الحرب منذ 7 سنوات.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن "وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي التقى بديوان عام وزارة الخارجية في مسقط، اليوم، المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، الذي يقوم بزيارة إلى السلطنة".

وأضافت أنه تم خلال اللقاء "تبادل وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من كافة الأطراف" في اليمن، دون تفاصيل أكثر.

كما ناقش المسؤولان، خلال اللقاء، "تسهيل انسياب المواد الإنسانية، والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار".

وفي سياق متصل، أوضحت وكالة الأنباء العمانية أن البوسعيدي التقى أيضا، تيموثي ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، والذي يقوم بزيارة إلى السلطنة حاليا.

وأضافت: "تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن".

وتلعب السلطنة دورا لافتا لحل الأزمة اليمنية منذ سنوات، بحسب مراقبين، لا سيما في ضوء نسجها علاقات متوازنة مع مختلف أطراف الأزمة، ومنها جماعة الحوثي وإيران والسعودية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

بالمقابل، يطلق الحوثيون صواريخ بالستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.