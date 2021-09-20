مقتل جندي عراقي في تبادل إطلاق نار وتوقيف "إرهابي"

أفادت مصادر أمنية عراقية، الاثنين، بمقتل جندي وتاجر مخدرات، في تبادل إطلاق نار في العاصمة بغداد، وتوقيف عنصر من تنظيم "داعش" في محافظة نينوى (شمال).

وقال النقيب في شرطة بغداد، حاتم الجابري، لوكالة الأناضول، إن قوة عسكرية داهمت مخبأ لأحد تجار المخدرات في منطقة "الرشاد" شرقي العاصمة بغداد.

وأضاف: "تاجر المخدرات أطلق النار على القوة العسكرية التي ردت بالمثل، ما أدى لمقتل جندي وتاجر المخدرات، فيما قامت القوة العسكرية بضبط كمية من المخدرات في المخبأ".

وكان ينظر للعراق على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج العربي على مدى العقود الماضية.

إلا أنه تحول إلى مستهلك للمخدرات منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها واشنطن، إذ تسود النزاعات والأوضاع الأمنية والاقتصادية غير المستقرة وفق مراقبين.

وحسب أرقام رسمية للقضاء العراقي، فإن "نسبة إدمان الشباب في العراق على المخدرات قد تصل إلى 50 في المئة".

وفي تطور منفصل، قالت "خلية الإعلام الأمني" التابعة لوزارة الدفاع، إن "قوة من استخبارات الحشد الشعبي ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي في محافظة نينوى".

وأضافت الخلية في بيان، أن "الإرهابي كان يقوم بتوزيع الأموال على أفراد داعش وعائلاتهم داخل مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى)".