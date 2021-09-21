الجيش السوداني: أحبطنا محاولة الانقلاب وتم اعتقال جميع المتورطين

أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد، الثلاثاء، والسيطرة على الأوضاع تماما.

أفاد بذلك العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وقال أبو هاجة في تصريح مقتضب: "القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية، والأوضاع تحت السيطرة تماما".

فيما ذكرت "سونا" أن السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت محاولة الانقلاب التي جرت فجر اليوم، مضيفة أنه "تمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن التلفزيون السوداني الرسمي عن محاولة انقلابية، داعيا الشعب إلى "التصدي لها".

ولاحقا، قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، في تصريح للأناضول: "الأوضاع حاليا تحت السيطرة؛ وتم القبض على بعض المتورطين في المحاولة الانقلابية وإخضاعهم للتحقيق لمعرفة تفاصيل المخطط ومدبريه والقائمين عليه".

وأضاف أن "الجيش يتفاوض حاليا مع وحدات عسكرية بسلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوبي الخرطوم شاركت في الانقلاب للاستسلام دون مقاومة تفاديا لضربهم".

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.