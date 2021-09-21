السودان.. محاولة انقلابية "فاشلة" ودعوات للجماهير بالتصدي لها

أعلن التلفزيون الرسمي السوداني، الثلاثاء، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، داعيا الجماهير إلى التصدي لها.

جاء ذلك في نبأ عاجل لم يحدد على الفور هوية المجموعة الانقلابية.

فيما قال مصدر عسكري سوداني رفيع، إن مجموعة انقلابية تحاول حاليا السيطرة على مفاصل البلاد.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية، أن المجموعة الانقلابية حاولت منذ فجر اليوم الثلاثاء السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

من جانبه، دعا عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، المواطنين إلى التصدي للمحاولة الانقلابية.

وقال في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: "هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال الديمقراطي".

قبل أن يضيف في تدوينة لاحقة: "الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة".

من جانبها، أفادت وكالة الأناضول بأن تشكيلات من الدبابات تتواجد حاليا في عدد من مناطق العاصمة، مع انتشار كثيف لقوات عسكرية، دون أن تتسنى معرفة ما إذا كانت هذه القوات والآليات العسكرية تتبع المجموعة الانقلابية أو قوات الجيش التي تحاول التصدي لها.

ولفتت الوكالة إلى أن دبابات تغلق الطريق المؤدي إلى جسر أم درمان القريب من مقر البرلمان.

وأشارت إلى أن الموقف في البلاد ضبابي، ومصير الانقلاب غامض حتى الآن، فيما لا يزال جهاز التلفزيون الرسمي تحت سيطرة السلطات السودانية.