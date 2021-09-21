العراق يستغرب تصريحات إيرانية حول تحركات معادية لها من أراضيه

أصدرت وزارة الدفاع العراقية بياناً استغربت فيه ما أدلى به رئيس هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، من تصريحات حول وجود "تحركات معادية" من الأراضي العراقية تجاه إيران.

وقالت رئاسة أركان الجيش العراقي في البيان: "نعرب عن استغرابنا للتصريحات غير المبررة التي نسبت أخيراً إلى رئيس هيئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري، حول وجود تحركات معادية من الأراضي العراقية تجاه الجمهورية الإيرانية".

وأضاف البيان، أن العراق "يرفض بشدة استخدام أراضيه للعدوان على جيرانه، وأنه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الأخوية مع دول الجوار وضرورة التزام الجميع بلغة الأخوة والتعاون في العلاقات المشتركة".

والأحد الماضي، قال باقري إن "الجماعات الإرهابية المعادية لإيران تنشط في إقليم كردستان العراق بسبب غض النظر من قبل سلطات الإقليم، وضعف الحكومة العراقية المركزية بسبب الوجود العسكري الأمريكي".

وأشار في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إلى أن "هذه المجاميع وبعد سنوات من الفشل والتقهقر نشطت خلال العام الأخير بتحريض من أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية الرجعية في المنطقة (لم يسمها)".

وأضاف أن هذه المجموعات "بدأت محاولاتها لتوسيع عملياتها الإرهابية، ورغم عدم تمكنها حتى الآن من تحقيق ما تريد لكنها تعمل على إخلال الأمن في بعض المناطق الحدودية وهذا لن تسمح به إيران".

وتتهم واشنطن التي تقود تحالفا دوليا في العراق فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء هجمات تستهدف أرتالها وبعض مقراتها.