انتخاب العراق نائبا لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن العراق، الثلاثاء، انتخابه في منصب نائب رئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الـ65.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان له صدر منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء، إن "العراق انتخب نائباً لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدورة الـ65".

وأوضح الصحاف أن "انتخاب العراق في هذا المنصب يأتي في إطار عودة بلاده إلى مكانتها الدولية في المحافل الدولية" .

والاثنين، انطلق المؤتمر السنوي الـ65 لـ"الطاقة الذرية" في العاصمة النمساوية فيينا، ويستمر حتى 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها 173 دولة.

ويسعى العراق الذي لا يمتلك أي مفاعلات نووية في الوقت الحالي لبناء مفاعل للأغراض السلمية.

وكان للعراق يمتلك مفاعلين نوويين هما "تموز 2" و"14 تموز"، إضافة الى موقع المثنى النووي (غرب)، قبل أن يتم تدميرهما وتفكيكهما بين عامي 1990-1994؛ بسبب القصف الأمريكي وفرق التفتيش التابعة للوكالة الدولة للطاقة الذرية.

وتنفذ السلطات العراقية مراحل التفكيك والتخلص من المواقع الملوثة إشعاعيا في البلاد بمساعدة فرق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.