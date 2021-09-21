غارة لطائرة أميركية مسيرة في منطقة إدلب شمالي سوريا

شنت طائرة أميركية مسيرة غارة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا الاثنين، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

وقال الجيش الأميركي إنه قتل قيادياً في تنظيم القاعدة، في تأكيد صدر بعيد نفي التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد القاعدة أن يكون قد شن أي غارة جوية في منطقة إدلب.

وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية المركزية الأميركية الليفتنانت جوزي لين ليني إن "القوات الأميركية شنت اليوم غارة لمكافحة الإرهاب بالقرب من إدلب بسوريا استهدفت قيادياً كبيراً في تنظيم القاعدة".

وأضافت "وفقاً لتقديراتنا الأولية، أصبنا الشخص الذي كنا نستهدفه وليس هناك أي مؤشر على وقوع ضحايا مدنيين".

وأتى التأكيد الأميركي بعيد إعلان المرصد أن الضربة الجوية استهدفت سيارةً على الطريق المؤدي من إدلب إلى بنش، في شمال شرق مركز محافظة إدلب.

فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أحد القياديين اللذين قُتلا في الغارة "من الجنسية التونسية" أما الثاني فهو من اليمن أو السعودية.

وحول هوية قيادي القاعدة المستهدف، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي: "حتى الآن، ليس لدي المزيد من التفاصيل".