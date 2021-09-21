فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في 12 نوفمبر القادم

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في 12 تشرين الثاني/يناير وذلك قبل شهر من موعد الانتخابات العامة فيما دعا "المجلس الأعلى للدولة" إلى تأجيلها.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة أنه "على خلفية الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر، ستنظم فرنسا مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 12 تشرين الثاني/يناير".

كما يترأس لودريان مع نظيريه الألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دي مايو اجتماعا مخصصا لليبيا الأربعاء في نيويورك.

وذكّر لودريان بأن فرنسا تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر و"رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة".

وتسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية صدر في التاسع من أيلول/سبتمبر ويبدو معداً على مقاس الانقلابي خليفة حفتر، ولم يعرض للتصويت في جلسة رسمية.

وقد طلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان الاثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل، في غياب توافق حاليا على القانون الانتخابي.

ويعتبر المعترضون على القانون أن صالح يقدم خدمة إلى الضابط المتقاعد خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها، ومن المتوقع ترشحه للانتخابات المقبلة.

ولم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في أواخر آب/أغسطس احتمال تأجيل الانتخابات في حال تأخر مجلس النواب في إقرار القانون الانتخابي.

ويضغط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو من أكبر الداعمين لحفتر، من أجل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

كما اعتبرت الولايات المتحدة أن الانتخابات هي "أفضل فرصة منذ عقد لوضع حد للنزاع".