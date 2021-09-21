مصر.. وفاة وزير الدفاع الأسبق المشير طنطاوي

توفي وزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

والراحل هو وزير الدفاع الأطول فترة في تاريخ مصر؛ حيث تولى المنصب لـ21 عاما.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" (رسمية) على موقعها الإلكتروني، إن المشير طنطاوي "رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض".

وأضافت أنه "سيتم تشييع جنازة الراحل، الثلاثاء، في جنازة عسكرية مهيبة"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طنطاوي، معتبرا أنه "أحد رموز العسكرية المصرية" وفق بيان صدر عن الرئاسة.

كما نعت القيادة العامة للجيش طنطاوي، في بيان نشرته صحيفة "الأهرام" المحلية (حكومية).

وتقدمت القيادة وفق البيان، "لأسرة طنطاوي ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان" .

وتولى طنطاوي رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلم السلطة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إثر تنحيه عن الحكم تحت ضغط احتجاجات شعبية في 11 فبراير/ شباط 2011.

وظل طنطاوي في هذا المنصب حتى تسليم السلطة للرئيس الراحل محمد مرسي في 1 يوليو/ تموز 2012، قبل أن يحال إلى التقاعد بقرار رئاسي من الأخير في 12 أغسطس/ آب من العام نفسه.

ولد طنطاوي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 1935 لأسرة مصرية نوبية، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956م، ثم كلية القادة والأركان.

وشارك الراحل في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973؛ وكان آنذاك قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وعمل عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم أفغانستان، وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة عام 1991 وحصل على رتبة المشير في 1993.