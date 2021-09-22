الائتلاف الحكومي المغربي يضم 3 أحزاب

أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز أخنوش، أن الائتلاف الحكومي الذي تم تشكيله، الأربعاء، يضم أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" (وسط) و"الاستقلال" (محافظ).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بالرباط جمع أخنوش، أمين عام "التجمع الوطني للأحرار" مع عبد اللطيف وهبي، أمين عام "الأصالة والمعاصرة" ونزار بركة، أمين عام "الاستقلال".

وقال أخنوش، إن "الأحزاب الثلاثة ستعمل على اقتراح أسماء وزراء تتمتع بالكفاءة والمسؤولية".

وأضاف أن الائتلاف الحكومي "سيعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيكون خارطة طريق عمل التحالف".

بدوره قال وهبي، إن "مسؤولية التحالف كبيرة، لأن انتظار المواطنين كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحريات".

ودعا إلى "ضرورة توفر حكومة قوية ومنسجمة تعمل على جميع الأصعدة من أجل مستقبل أفضل"، مشددًا أن "المسؤولية الكبيرة تفرض علينا اختيار مسؤولين في المستوى".

وخلال الأيام القليلة الماضية، التقى أخنوش زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ضمن مشاوراته المتواصلة لتشكيل الحكومة.

وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أخنوش بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تصدر حزبه "التجمع الوطني للأحرار" نتائج انتخابات برلمانية أجريت قبلها بيومين.

وحصل الحزب على 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، يتبعه حزب "الأصالة والمعاصرة" (86) و"الاستقلال" (81)، ثم "الاتحاد الاشتراكي" (35)، و"الحركة الشعبية" (وسط- 29)، و"التقدم والاشتراكية" (يسار-21‎)، و"الاتحاد الدستوري" (وسط- 18).

فيما حل حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته، في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في انتخابات 2016.

ولا ينص دستور المملكة على مدة محددة لمشاورات تأليف الحكومة، التي يتطلب تشكيلها الحصول على موافقة من يشغلون نصف مقاعد مجلس النواب زائد واحد.