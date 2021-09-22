العراق.. تفجير يستهدف رتل شاحنات للتحالف الدولي

أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، أن هجوما بعبوة ناسفة استهدف رتل شاحنات لقوات التحالف الدولي في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال ضابط في شرطة ذي قار لوكالة الأناضول مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الرئيس في مدينة الناصرية بالمحافظة انفجرت لدى مرور الرتل".

وأضاف المصدر ذاته، أن "الشاحنات كانت تحمل معدات لوجستية تابعة لقوات التحالف"، موضحا أن "الهجوم تسبب بإلحاق أضرار مادية بإحدى مركبات الرتل".

وحتى الساعة 07:35 (ت.غ) لم يصدر أي تعقيب عن التحالف الدولي أو السلطات العراقية حول الهجوم.

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية شيعية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات.