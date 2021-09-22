الكاظمي يؤكد جاهزية الحكومة لإنجاح الانتخابات العراقية أمنيا ولوجستيا

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إن حكومته باتت جاهزة لإنجاح الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على المستويين الأمني واللوجستي.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير تنفيذ عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة للاستحقاق، في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة بغداد.

وأفاد بيان للحكومة، بأنه "جرى خلال عملية المحاكاة، تقديم عرض تفصيلي وشرح شامل أمام الكاظمي لجميع فقرات تنفيذ العملية الانتخابية التي ستجري في 10 أكتوبر المقبل".

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "الهدف من هذه المحاكاة هو الخروج بانتخابات نزيهة تعكس تطلع العراقيين إلى مستقبل أفضل، وأن تعبر نتائجها بشكل حقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

وأشاد "بعملية المحاكاة التي ظهرت بمستوى ناجح ومطمئن"، مؤكداً أن "هذا النجاح سيكون رسالة مهمة للمواطنين والسياسيين مع حرصنا على تلافي أي نسبة خطأ مهما كانت صغيرة".

وبين الكاظمي، أن "الجهاز الحكومي أتم توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات سواء من الجانب الأمني أو تقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الأمور التي طلبتها مفوضية الانتخابات".

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/ تموز، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وتم منح الثقة لحكومة الكاظمي في مايو/ أيار 2020، لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.