حفتر يعلن تنحيه عن منصبه العسكري 3 أشهر استعداداً للانتخابات

قرر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأربعاء، تكليف رئيس أركان قواته في ليبيا عبد الرازق الناظوري، بمنصب "القائد العام للجيش" بدلا منه، تمهيدا لخوضه الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حسب إعلام محلي.

ونقلت وسائل إعلام محلية غير حكومية منها صحيفة "المرصد" وقناة "218"، أن "حفتر قرر تكليف رئيس أركان قواته الفريق أول عبد الرازق الناظوري بمهام منصب القائد العام للجيش (قوات اللواء المتقاعد) بدلا منه".

وذكرت أن القرار يقضي بتولي الناظوري مهام المنصب لمدة 3 أشهر تبدأ الخميس 23 سبتمبر/ أيلول الجاري وتنتهي في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وبهذا يستعد حفتر لخوص الانتخابات الليبية القادمة المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أن يعود لمنصبه في حال هزم فيها، وفقا لقانون الانتخابات الذي أحاله مجلس النواب إلى البعثة الأممية، مؤخرا.