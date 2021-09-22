مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في "عيد العرش" اليهودي

جدد مئات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، اقتحام المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية بمناسبة عيد العرش اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن "530 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية" .

وتمت الاقتحامات على شكل مجموعات كبيرة ضمت كل واحدة منها عشرات المستوطنين، ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد بفترة ما بعد صلاة الظهر.

وكانت جماعات إسرائيلية متشددة دعت "لتكثيف الاقتحامات للمسجد خلال فترة عيد العرش اليهودي الذي بدأ الإثنين ويستمر أسبوعا".

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن هيئة بعض المقتحمين تشير إلى أنهم متدينين متشددين، وأضافوا أن بين المقتحمين عدد من ضباط الشرطة الإسرائيلية.

وعادة ما تشهد فترة الأعياد اليهودية كثافة في أعداد المقتحمين للمسجد.

وتتم الاقتحامات عبر "باب المغاربة" على فترتين في الصباح وبعد صلاة الظهر بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

ومنذ 6 سبتمبر/أيلول الجاري، تحتفل إسرائيل بعدد من الأعياد اليهودية، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته، ومن بينها عيد رأس السنة العبرية، عيد الغفران، عيد العرش، عيد التوراة.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات في العام 2003 رغم التنديد المتكرر من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.