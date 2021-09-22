واشنطن تدعو إلى محاكمة المسؤولين عن الانقلاب الفاشل في السودان

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، داعية إلى تقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة العادلة.

وقال متحدث وزارة الخارجية في بيان مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "تدين المحاولة الفاشلة التي قام بها عسكريون ومدنيون للاستيلاء على السلطة من الحكومة الانتقالية في السودان".

وأضاف أن "الإجراءات المناهضة للديمقراطية تهدد الدعم الدولي للسودان بما في ذلك العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة"، داعيا إلى "تقديم المتورطين في محاولة الاستيلاء على السلطة إلى العدالة".

وأردف المتحدث، أن واشنطن "تؤكد مواصلة دعم السلطات الحالية في السودان وتعول على تحول ديمقراطي في البلاد".

والثلاثاء، أعلن التلفزيون السوداني عن محاولة انقلاب، داعيا الشعب إلى "التصدي لها"، قبل أن يصدر الجيش بعدها بساعات بيانا أكد عبره "إحباط المحاولة الانقلابية والسيطرة على الأوضاع تماما".

فيما كشف وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين إبراهيم، في تصريح صحفي، أن قائد المحاولة الانقلابية هو اللواء الركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.