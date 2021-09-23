الرئيس العراقي يلتقي وزير الخارجية الإيراني في نيويورك

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، الخميس، تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء صالح، بمقر إقامته في نيويورك عبد اللهيان، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وفق بيان الرئاسة العراقية.

وقال البيان إن "الاجتماع تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري، وتفعيل التفاهمات المبرمة بين الجانبين".

وقال صالح، إن "العراق يسعى من أجل الاستقرار في المنطقة وضمان سلامها، ويحرص على أن يكون ساحة لتلاقي مصالح شعوبها من أجل العمل والتنسيق المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب والأوضاع الصحية وخطر التغير المناخي"، وفق البيان.

وشدد على أن "استقرار العراق وأمنه وضمان سيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة".

من جانبه، أكد عبد اللهيان، دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، وتطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والاقتصادي والتجاري، حسب البيان ذاته.

وأشاد، بـ"الجهود الدبلوماسية التي يقودها العراق من أجل تخفيف توترات المنطقة".

والثلاثاء انطلقت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للدورة الـ 76 لجمعيتها العامة، بحضور أكثر من 110 من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء (193 دولة)، وتصدرت موضوعات تغير المناخ وفيروس كورونا وأفغانستان جدول الأعمال.