حزب الله يعلن وصول الشحنة الثانية من المازوت الإيراني إلى سوريا

أعلن تنظيم حزب الله أن شحنة ثانية من مادة المازوت الإيراني قد وصلت مرفأ بانياس السوري، وهي في طريقها إلى لبنان.

وقالت لجنة العلاقات الإعلامية بالتنظيم، في بيان إن "الباخرة الثانية المحملة بالمازوت القادمة من إيران وصلت مساء أمس الخميس، إلى مرفأ بانياس"، دون تفاصيل عن حجمها أو موعد وصولها إلى لبنان.

ووصلت شحنة المازوت الإيراني الأولى إلى مرفأ بانياس في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتم تفريغ حمولتها في 80 صهريجا ووصلت إلى لبنان في 16 من الشهر ذاته.

وفي وقت سابق، قال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، في تصريحات له، إن "الهدف من شحنات الوقود المساعدة في تخفيف معاناة الناس في لبنان".

ويعاني لبنان، منذ شهور، شحا شديدا في الوقود؛ تسبب بانقطاع متكرر للتيار الكهربائي وأزمة في قطاعات حيوية عديدة.

وعلى خلفية إدخال "المازوت" الإيراني إلى لبنان، قال رئيس حكومة البلاد نجيب ميقاتي، في تصريحات صحفية، الجمعة الماضي، إن شحنات الوقود الإيراني التي أدخلها حزب الله "انتهاك لسيادة لبنان".

وأضاف ميقاتي: "ليس لدي خوف من عقوبات على لبنان من إدخال هذه الشحنات، لأن العملية تمت بمعزل عن الحكومة".

كما قوبل استقدام التنظيم وقودا من حليفته إيران، برفض من خصوم "حزب الله"، مع تحذيرات من محاولة طهران السيطرة على لبنان، عبر الحزب.

ومنذ نحو عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تسببت بانهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر، وشح الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، لعدم توفر النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها.