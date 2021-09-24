أصيب 5 أشخاص في القامشلي شمال شرقي سوريا، الجمعة، خلال تفريق منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، مظاهرة منددة بممارساتها في المدينة.

وحسب مصادر محلية، نظم عشرات من أهالي المدينة الواقعة تحت سيطرة منظمة "ي ب ك" الإرهابية مظاهرة قرب مبنى الأمم المتحدة وسط المدينة، للتنديد بممارسات المنظمة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لديها.

وندد المتظاهرون برفع أسعار الوقود والخبز، وهيمنة المنظمة على موارد المنطقة وتحكمها بأسعار المواد الأساسية.

وتعرضت المظاهرة لهجوم من عناصر المنظمة الإرهابية، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص من المشاركين على الأقل بجروح.

وأوضحت المصادر أن عناصر المنظمة هاجموا المظاهرة بالعصي والحجارة، ما أدى إلى وقوع الجرحى، كما قاموا بتحطيم كاميرات صحفيين، لمنعهم من تغطية الحدث.

وكان المجلس الوطني الكردي، دعا الخميس، إلى مظاهرة للتنديد بسياسات "ي ب ك" في المنطقة، ورفعها أسعار المواد الأساسية.

وتسيطر "ي ب ك" على مساحات واسعة من شمال شرقي سوريا، كما أنها تسيطر على معظم موارد النفط في البلاد.