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هزة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب الحدود السورية العراقية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 25.09.2021 10:43
آخر تحديث في 25.09.2021 10:45
هزة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب الحدود السورية العراقية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، فجر السبت، مناطق شمالي العراق.

وقال بيان صادر عن دائرة المراصد العراقية، إن "هزة بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ضربت الحدود السورية العراقية وتبعد 80 كم غرب سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد، و76 كم جنوب غرب دهوك بإقليم كردستان فجر السبت عند الساعة 2:43 بالتوقيت المحلي".

وأضاف البيان أن "هناك شعور واضح بالهزة الأرضية في قضاءي تلعفر وسنجار ومحافظة دهوك، ولم ترد أي تقارير تفيد بوقوع خسائر أو أضرار في تلك المناطق".

وكان أعنف زلزال ضرب المنطقة الحدودية العراقية الايرانية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وتسبب بخسائر مادية كبيرة.

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