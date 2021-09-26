استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 9 برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية إن 4 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 9 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه قرى فلسطينية بمنطقتي جنين ورام الله شمال ووسط الضفة الغربية.

فقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، العبرية، أن الجيش الإسرائيلي قتل أربعة فلسطينيين على الأقل، الليلة الماضية (السبت-الأحد) خلال حملة اعتقالات نفذها في مدينتي جنين ورام الله (وسط وشمال الضفة).

ونقلت الصحيفة عن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، قوله، إن "تبادلا لإطلاق النار، وقع في عدة حوادث في الضفة الغربية، خلال عملية واسعة النطاق لقوات الجيش ضد حركة (المقاومة الإسلامية) حماس".

وأضافت الصحيفة نقلا عن الناطق العسكري "الحديث يدور حول عملية اعتقال واسعة النطاق تتعلق بالبنية التحتية لحركة حماس، والتي تتابعها قوات الأمن (الإسرائيلية) منذ عدة أيام".

وتابع الناطق إن حملة الاعتقالات، نٌفّذت في ثلاث مناطق بالضفة.

وعلّق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على تبادل إطلاق النار بقوله "هناك احتمالية لتطور الأمر بإطلاق الصواريخ (من قطاع غزة)"، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

من جانبها، قالت قناة "كان" الرسمية إن 3 فلسطينيين قتلوا في قرية بدو شمال غرب القدس في تبادل لإطلاق النار مع قوة "يمام" الخاصة الإسرائيلية التي كانت تحاصر منزلا تحصنوا داخله.

ولفتت إلى أن "قوة إسرائيلية من وحدة دوفديفان (وحدة خاصة من المستعربين) قتلت فلسطينيا رابعا في بلدة بروقين قرب جنين بعد تبادل لإطلاق النار".

وأضافت "قوات الأمن الإسرائيلية تحتجز عددا من جثامين القتلى الفلسطينيين"، دون تفاصيل إضافية.

وبحسب القناة، اعتقلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين آخرين خلال العملية في جنين ورام الله، أحدهم مصاب، دون أن توضح مدى خطورة إصابته.

ونقلت القناة عن مصدر أمني لم تسمه أن عملية الاعتقال جرى تنفيذها بناء على معلومات تفيد بأن "الخلية" كانت تخطط لشن هجوم على أهداف إسرائيلية في المستقبل القريب.‎

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن "قوات الأمن تحركت الليلة في الضفة الغربية ضد عناصر حماس الذين كانوا على وشك تنفيذ هجمات في المدى القريب".

وأضاف بينيت الذي انطلق الليلة الماضية إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة بحسب بيان لمكتبه نشره على حسابه بموقع تويتر: "الجنود والقادة في الميدان تصرفوا كما هو متوقع منهم ونحن ندعمهم بالكامل".

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيانين منفصلين، استشهاد 4 فلسطينيين.

ففي بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه قالت وزارة الصحة: "الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل) يبلغ وزارة الصحة باستشهاد ٣ مواطنين في بلدة بدو، شمال القدس".

وبثت شبكة "جي ميديا" الإعلامية المحلية صورا لآثار دماء قرب أحد الكهوف في أرض زراعية بمنطقة "القبيبة" قرب قرية "بدو"، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة.

كما تداول ناشطون صورا لجنود الاحتلال ينقلون شخصا على حمّالة دون أن يتضح مصيره.

وفي بيان سابق أكدت وزارة الصحة: "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي، وصل إلى مستشفى ابن سينا بحالة حرجة من بروقين (جنوب غرب جنين)".

ومن جهتها قالت إذاعة صوت فلسطينية (رسمية) إن فلسطينيا استشهد، ويحتجز جيش الاحتلال جثمانه خلال مواجهات بُرقين، مما يرفع عدد الشهداء إلى خمسة، دون أن يؤكد الخبر أي مصدر آخر.

وقال محافظ جنين، أكرم الرجوب، للإذاعة الرسمية إن 9 فلسطينيين أصيبوا فجر اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، مضيفا أن 8 منهم نقلوا إلى مشاف فلسطينية والتاسع معتقل لدى جيش الاحتلال.

واقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة برقين، فجر الأحد؛ وقال إعلام محلي إن مواجهات اندلعت بين سكان القرية وتلك القوات.

وقال الصحفي علي سمودي، للأناضول إن قوات خاصة إسرائيلية متنكرة، بسيارات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، اعتقلت الليلة الماضية شابين من مدينة جنين.