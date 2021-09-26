السودان.. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 88 شخصا

أعلنت السلطات السودانية، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 88 وفاة، منذ بداية هطول الأمطار الخريفية في يونيو/حزيران الماضي.

وذكر مجلس الدفاع المدني (حكومي) في بيان، أن "حالات الوفاة بلغت 88، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى 67".

وأوضح البيان، أن السيول والفيضانات تسببت أيضا في انهيار 12 ألفا و227 منزلا كليا و27 ألفا و684 جزئيا.

والسبت، أعلنت السلطات السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 86 قتيلًا و 67 مصابا.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/ تشرين الأول سنويا، وخلاله تهطل عادة أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وسيول.