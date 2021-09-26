جيش السودان يتصدى لمحاولة توغل إثيوبية جديدة في "الفشقة"

أعلن الجيش السوداني، الأحد، التصدي لمحاولة توغل جديدة لقوات إثيوبية بمنطقة الفشقة شرقي البلاد، وإجبارها على التراجع.

وقال العميد الطاهر أبو هاجة، القائد العام للقوات المسلحة: "القوات المسلحة تصدت لمحاولة توغل جديد لقوات إثيوبية في قطاع أم براكيت بالفشقة، وأجبرتها على التراجع".

وأضاف: "الجيش لن يسمح للقوات الإثيوبية بدخول الفشقة مرة أخرى بعد استردادها".

ومنذ فترة تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا.

بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ما تنفيه الخرطوم.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/ أيار 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.