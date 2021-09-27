الديوان الملكي الأردني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

أصدر الديوان الملكي الأردني بيانا أعلن فيه إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بكوفيد- 19 وأن الأمير ظهرت عليه " أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جدا".

أضاف بيان الديوان الملكي أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا خضعا للفحص وثبت عدم إصابتهما، لكنهما سيلتزمان بحجر صحي لمدة خمسة أيام.

وبحسب البيان، "وفقا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علما أن نتائج فحوصات جلالتيهما التي أجريت اليوم كانت سلبية".

يشار إلى أن أعضاء الأسرة الملكية الثلاثة تلقوا اللقاح في وقت سابق.

سجل الأردن، الحليف الوثيق للغرب في منطقة تموج بالاضطرابات، أكثر من 820 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 10697 حالة وفاة.

ويشار إلى أن الأردن تمكن من تطعيم ثلث تعداد سكانه البالغ عشرة ملايين نسمة، ضد فيروس كورونا.