رئيس وزراء إسرائيل يلتقي وزيرين بحريني وإماراتي في نيويورك

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الأحد، وزيرين بحريني وإماراتي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "بينيت عقد، مساء أمس، لقاء ثلاثيا مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ووزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر، في مدينة نيويورك".

وقال البيان: "أحيا الثلاثة الذكرى السنوية الأولى لاتفاقيات إبراهيم التي تصادف هذا الشهر"، في إشارة لاتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات من جهة والبحرين من جهة أخرى الموقعة في سبتمبر/ أيلول 2020.

ونقل البيان عن بينيت قوله خلال اللقاء، إن "إسرائيل تطمح لتعزيز علاقاتها مع الإمارات والبحرين في جميع المجالات"، مضيفًا أنه يأمل "أن تنضم دولا أخرى في المنطقة إلى دائرة السلام".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه اجتمع مع العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقال: "إنهما راضيان عن العلاقات بين دولنا وأريد أن أعدكم باستمراريتها"، دون تفاصيل أكثر.

وتابع: "نحن ثابتون ونؤمن بهذه العلاقات ونريد أن نوسعها إلى أكبر قدر ممكن".

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقات التطبيع مع إسرائيل والمعروفة باسم "اتفاقات إبراهيم" بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر 2020.