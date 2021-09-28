الخطوط الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى سوريا بعد 8 سنوات انقطاع

أعلن الأردن عودة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها بين عمان ودمشق اعتبارا من 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك، في بيان لرئاسة الوزراء الأردنية اليوم، أعقب أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التي بدأت أعمالها في وقت سابق، الاثنين، واختتمت أعمالها اليوم.

وقال بيان رئاسة الوزراء: "اعتبارا من الثالث من الشهر المقبل، تعود الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمان ودمشق، وبحث الإجراءات اللازمة لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة".

وعلقت الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012، ولم يتم تشغيلها منذ ذلك الوقت، بسبب توتر الأوضاع الأمنية إبان الثورة السورية.

وطرحت الاجتماعات كذلك، مقترح تزويد سوريا بالكهرباء الأردنية مقابل المياه في الاتجاه المعاكس، وتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك السوري، وإمكانية تسريع وتيرة نقل الغاز المصري والكهرباء من الأردن وسوريا إلى لبنان.

وبحثت الاجتماعات "وضع خريطة طريق واضحة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة على الجانب السوري، وتبادل قوائم السلع الزراعية بين البلدين، إضافة إلى سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب" بحسب البيان.

وأعلن الأردن أمس عن إعادة فتح معبر جابر الحدودي بين البلدين.

وبدأت في عمان، الاثنين، اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.

يأتي عقد الاجتماعات، بعد قرابة ثلاثة أسابيع من اتفاق وزراء الطاقة والنفط في دول الأردن ومصر وسوريا ولبنان، على خارطة طريق لإمداد البلد الأخير بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وستكون سوريا ممرا لنقل الكهرباء والغاز الطبيعي إلى لبنان، يسبقه فحص البنية التحتية.