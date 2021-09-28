العراق يسجل 3 هزات أرضية شمالي البلاد

أعلنت وزارة النقل العراقية، الثلاثاء، تسجيل ثلاث هزات أرضية، في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي البلاد، دون وقوع خسائر.

وقالت الوزارة في بيان، إن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة للنقل سجلت 3 هزات أرضية اليوم الثلاثاء".

وأوضحت أن الهزة الأولى سجلت عند تمام الساعة 09:02:31 (بالتوقيت المحلي) من صباح الثلاثاء بقوة 3.8 درجات وفق مقياس ريختر على بعد 8 كلم جنوب شرق قضاء كلار بمحافظة السليمانية.

وأضافت أن الهزة الثانية سجلت عصر الثلاثاء في تمام الساعة 11:58:22 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها 4.2 درجات على بعد 12 كلم جنوب شرق قضاء كلار، كما سجلت الهزة الارضية الثالثة عند الساعة 02:46:11 بقوة 4.4 درجات وتبعد 11 كلم جنوب شرق قضاء كلار أيضا.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم الشعور بالهزتين الأخيرتين من قبل المواطنين في المنطقة.

ودعت الهيئة، المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

ولم ترد أنباء عن سقوط إصابات أو خسائر، وفق عدة مصادر محلية.