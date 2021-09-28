لمزيد من راحة الحجاج.. السعودية تستحدث 25 مساراً في المسجد الحرام

أعلنت السعودية أنها استحدثت 25 مساراً جديداً في المسجد الحرام.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن "رئاسة الحرمين الشريفين استحدثت 25 مسارا جديدا في المسجد الحرام"، دون توضيح عدد المسارات الحالية.

وأوضحت أن تلك المسارات أنشأت "لتوفير الراحة لقاصدي بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد في ظل تزايد أعداد المصلين والمعتمرين"، دون تحديد إحصائيات.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السعودية عودة موسم العمرة، بعد انتهاء أداء شعائر فريضة الحج آنذاك، وتلاها بنحو أسبوعين إعلانها رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 2 مليون شهريا.

ووفق خطة من 4 مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي كورونا، استأنفت المملكة في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أداء مناسك العمرة بعد تعطيلها لنحو 7 أشهر.

وتمر المملكة حاليا بالمرحلة الثالثة من تلك الخطة، التي تسمح لنحو 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ بدخول الحرم المكي يوميا.

على أن يعود الحرم إلى استيعاب المعتمرين والمصلين بطاقته القصوى عندما تعلن المملكة زوال مخاطر الجائحة، وهو ما لم يحدث بعد.

وللعام الثاني على التوالي، نظمت السعودية موسم الحج بأعداد محدودة من داخل البلاد نظرا لتفشي فيروس كورونا بالعالم، بلغ في 2020 نحو 10 آلاف والعام الحالي 60 ألفا، مقارنة بنحو 2.5 مليون، في 2019، من أرجاء العالم.