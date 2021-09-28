وزير الخارجية العماني يؤكد استمرار المساعي لإنهاء الحرب في اليمن

أكد وزير خارجية سلطنة عمان أن السلطنة "ماضية في مساعيها الدؤوبة لإنهاء حرب اليمن"، وأنها تدعم المصالحة داخلية أفغانية.

جاء ذلك في كلمة للوزير بدر البوسعيدي، عبر الاتصال المرئي، أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت الثلاثاء الماضي.

وقال البوسعيدي إن "السلطنة ماضية في مساعيها الدؤوبة والعمل مع السعودية، والمبعوثين الأممي (هانس غروندبرج) والأمريكي (تيموثي ليندركينج) لليمن والأطراف اليمنية المعنية".

وتهدف المساعي وفق البوسعيدي، إلى "إنهاء الحرب من خلال تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار من الأطراف كافة، واستئناف الجهود الإنسانية بشكل كامل ".

وحول الوضع في أفغانستان، قال البوسعيدي: "نأمل أن تعمل الأطراف الأفغانية على التصالح وتغليب تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والتنمية وبناء علاقات إيجابية مع دول الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي".

من جانبه، قال عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني في كلمة أمام الاجتماع ذاته، إن بلاده "تقف إلى جانب الشعب وخياراته التي يقررها بنفسه دون أي تدخل أجنبي".

وأكد أن بلاده "مع ضرورة التوصل إلى حل سياسي سلمي بين جميع الأطراف ومكونات المجتمع الأفغاني، لتحقيق السلم والأمن في أفغانستان".

وعن الشأن اليمني، أشار إلى "دعم البحرين لمبادرة السعودية (أعلنت في مارس/آذار الماضي) لوقف إطلاق النار في اليمن (تحت رقابة أممية وبدء مشاورات سياسية)، من أجل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية".