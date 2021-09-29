شمال سوريا.. تنظيم "ي ب ك" الإرهابي يخشى أن تتخلى عنه الولايات المتحدة

يعمل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، على ترويج أقاويل بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعده بعدم التخلي عن خدماته في المناطق التي يسيطر عليها شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريحات لزعيم التنظيم فرهاد عبدي شاهين، الملقب "مظلوم عبدي"، في لقاء أجرته معه صحيفة "تايمز" البريطانية ونشرته الأربعاء.

وكشف "شاهين" أن التنظيم يشعر بالقلق لانسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، وأنه يخشى من مواجهة نفس المصير.

وادّعى أن بايدن أرسل مبعوثين إلى التنظيم لطمأنته، وأنه قال: "هنا شمالي سوريا ليست أفغانستان، سياستنا الأمريكية مختلفة تماما في هذه المنطقة".

وأضافت الصحيفة أن قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال فرانك ماكينزي، زار شمالي سوريا مؤخرا، كما التقى نائب وزير الخارجية الأمريكي جوي هود، مع زعيم التنظيم الإرهابي.

ويسيطر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، على مساحات واسعة من شمال شرقي سوريا، كما يسيطر على موارد النفط في تلك المناطق.