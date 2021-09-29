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لائحة اتهام إسرائيلية ضد 6 معتقلين فروا من سجن "جلبوع"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 29.09.2021 11:21
آخر تحديث في 29.09.2021 11:24
لائحة اتهام إسرائيلية ضد 6 معتقلين فروا من سجن جلبوع

قدمت النيابة الإسرائيلية، الأربعاء، لوائح اتهام ضد 6 معتقلين فلسطينيين، كانوا قد فروا في وقت سابق هذا الشهر من سجن "جلبوع"، قبل إعادة اعتقالهم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب، إنها قدمت أيضا لوائح اتهام ضد 5 معتقلين آخرين، بشبهة تقديم المساعدة للمعتقلين الفارين الستة.

وكانت حادثة فرار 6 معتقلين من سجن "جلبوع" شديد التحصين، عبر حفر نفق في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، قد حظيت باهتمام واسع في إسرائيل.

وبعد أيام من المطاردة الواسعة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية المعتقلين الستة شمالي إسرائيل وشمالي الضفة الغربية.

والمعتقلون الستة هم "محمود ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي".

وأضافت الشرطة الإسرائيلية أن هناك شكوكا حول تقديم 5 معتقلين آخرين، من جلبوع، المساعدة في عملية الهروب.

وتابعت: "تم تمديد توقيف المعتقلين الهاربين مع المشتبهين (الخمسة) الآخرين، وصباح اليوم (الأربعاء)، تم تقديم لوائح اتهام بحقهم، في محكمة الصلح في الناصرة"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (رسمية) في بيان إن جلسة تمديد الاعتقال عُقدت عبر تطبيق زووم بحضور طاقم دفاع من محاميّ الهيئة.

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