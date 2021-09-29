منظمة بي كا كا الإرهابية تختطف 52 شخصاً في قضاء سنجار

أقدم مسلحون من منظمة "بي كا كا" الإرهابية على اختطاف 52 شخصا في قضاء سنجار، في محافظة نينوى شمالي العراق، وفق ما أعلن مصدر عسكري الثلاثاء.

وجاء في تصريح للقائد بقيادة سنجار لقوات "البيشمركة"، شمو عيدو، نقله تلفزيون "كردستان 24" (خاص مقره أربيل).

وقال "عيدو" إن المنظمة الإرهابية "اختطفت 52 شخصا من سنجار، ولا يزال مصيرهم مجهولا".

وأضاف أن أهالي سنجار غاضبون من سلوكيات المنظمة، ولم يحدد "عيدو" تاريخ اختطاف هؤلاء الأشخاص.

وأوجدت "بي كا كا" لنفسها موطئ قدم في نينوى، وخاصة سنجار، عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأت هناك ما تُسمى بـ"وحدات حماية سنجار".

كما ينتشر مسلحو المنظمة الانفصالية داخل إقليم شمال العراق على حدود تركيا، ومنه ينطلقون لشن هجمات داخل الأراضي التركية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت بغداد وأربيل اتفاقا لحفظ الأمن في سنجار بواسطة قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات الإقليم (البيشمركة)، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية من سنجار.

وتقول بغداد إنها بدأت في تطبيق الاتفاق منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عبر نشر قوات للحكومة الاتحادية وإخراج الجماعات المسلحة من سنجار.

لكن حكومة أربيل تقول إن مسلحي "بي كا كا" لا يزالون ينتشرون في سنجار، بل وجلبوا قوات إضافية من سوريا.

وفي مايو/ أيار الماضي، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامي)، جينين بلاسخارت، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن بنود اتفاق سنجار لم تُطبق، مما يعيق جهود إعادة إعمار المنطقة وعودة النازحين.