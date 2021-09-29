وزير الخارجية الإسرائيلي يزور البحرين الخميس

يصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين، الخميس، لافتتاح سفارة اسرائيل في المنامة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "بدعوة من وزير خارجية مملكة البحرين، يصل وزير الخارجية يائير لابيد يوم الخميس إلى البحرين في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي".

وأضافت: "سيفتتح وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين، السفارة الإسرائيلية في المنامة، ويوقعان سلسلة من الاتفاقيات الثنائية".

وتابعت: "سينضم إلى الزيارة المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز، ونائب المدير العام للشرق الأوسط عوديد يوسف".

وسبق لإسرائيل أن أعلنت عن تعيين إيتان نائيه، سفيرا لها في المنامة.

وكان سفير البحرين لدى تل أبيب، خالد الجلاهمة، قد قدّم في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ.

ووقّعت اسرائيل والبحرين العام الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.