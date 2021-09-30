"حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلنت "حزب الله" اللبناني، الخميس، إسقاط طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي في "وادي مريمين"، جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته وحدة "الإعلام الحربي" في الحزب.

وقال البيان، إن عناصر الحزب تمكنوا عند الساعة 13:55 (10:55 ت.غ) اليوم، من إسقاط طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي في وادي مريمين جنوب لبنان، "عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة".

ولاحقاً، اعترفت إسرائيل بسقوط المسيرة داخل الأراضي اللبنانية.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة قال فيها: "قبل قليل، وخلال نشاط اعتيادي، سقطت مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية"، موضحا أن "الحدث قيد التحقيق".

وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، أُطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مناطق جنوب لبنان.

وعقب ذلك بيومين، تجدد إطلاق صواريخ من لبنان، وأعلن "حزب الله"، في بيان، مسؤوليته عن العملية.

وردا على إطلاق الصواريخ، قصف الجيش الإسرائيلي منطقتي تلال كفرشوبا والهبارية الحدوديتين، جنوب لبنان.