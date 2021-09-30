وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح رسمياً سفارة بلاده في المنامة

افتتحت إسرائيل، الخميس، سفارتها في العاصمة البحرين المنامة، رسميًا، بحضور وزير خارجية تل أبيب، يائير لابيد.

وقال لابيد، في تغريدة عبر صفحته على تويتر: "قصصنا الشريط؛ وافتتحنا رسمياً السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير خارجيتها عبد اللطيف الزياني".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "افتتاح السفارة يرمز إلى التعاون السياسي بيننا".

وتابع حديثه قائلا: "اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام الجاري، سيتم افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل".

وفي وقت سابق الخميس، وصل لابيد، إلى البحرين، لافتتاح سفارة إسرائيل في المنامة.

وكانت الخارجية الإسرائيلية، قالت الأربعاء، إن لابيد سيزور المنامة بدعوة من وزير الخارجية البحريني، في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي.

وكان سفير البحرين لدى تل أبيب، خالد الجلاهمة، قدّم في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ.

ووقّعت إسرائيل والبحرين العام الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.