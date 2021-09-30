3 شهداء فلسطينيين بينهم سيدة برصاص القوات الإسرائيلية

استشهد 3 فلسطينيين، بينهم سيدة، وأُصيب آخرَين، الخميس، برصاص الجيش والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي قطاع غزة، استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم البريج (وسط).

ونقلت مصادر صحفية، عن مصدر طبي، قوله إن الفلسطيني محمد محمد عبد الكريم عمار (41) عاماً، استشهد جراء إصابته بطلق ناري في الرقبة برصاص الجيش الإسرائيلي، في منطقة قريبة من الجدار الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبا فوريا حول الحادث، كما لم تتضح تفاصيل إضافية.

** شهيد شمالي الضفة:

وفي بلدة برقين، قرب مدينة جنين، شمالي الضفة، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوة إسرائيلية.

وقال مصدر طبي في مستشفى "خليل سليمان" الحكومي بمدينة جنين، لوكالة الأناضول، إن "فلسطينيا استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي، في الرقبة والصدر".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الشهيد فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى.

وأشار المصدر الطبي إلى أن مواطنَين اثنين أُصيبا برصاص الجيش، ووصفت جراحهما بالمتوسطة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الشهيد هو علاء زيود (22 عاما)، وينحدر من بلدة سيلة الحارثية، غربي جنين.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات من الجيش الإسرائيلي وشبان، خلال اقتحام بلدة برقين، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح الشهود، أن القوات حاصرت منزلا في البلدة، واعتقلت مواطنَين اثنين قبل انسحابها.

والأحد الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين في الضفة، بينهم اثنين من بلدة برقين.

وعادة ما ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات للبلدات الفلسطينية لاعتقال مطلوبين، وهو ما يتسبب في اندلاع مواجهات.

** استشهاد سيدة بالقدس:

وفي حادث آخر، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت سيدة فلسطينية، قرب باب السلسلة في المدينة القديمة بالقدس الشرقية.

وادعت الشرطة في تصريح مكتوب، أن السيدة حاولت طعن شرطي بأداة حادة، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن هيئة الشؤون المدنية (جهة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي)، أبلغتها بأن الشهيدة هي "إسراء خالد خزيمية" 30 عاما، وهي من بلدة قباطية بمحافظة جنين (شمال).

وشككت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، في صحة الرواية الإسرائيلية الخاصة بمقتل "خزيمية".

وقالت إن إسرائيل تنفذ عمليات "إعدام ميدانية" بحق الفلسطينيين.

وأضافت "نحذر الأطراف كافة من مغبة التعامل مع حالات الإعدام الميدانية، كأرقام في إحصائيات تخفي حجم الكارثة الإنسانية والمعاناة التي يتكبدها الفلسطيني".

وحمّلت الحكومةَ الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة"، عن جرائمها ونتائجها وتداعياتها.