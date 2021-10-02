مصرع 4 أشخاص إثر سقوط طائرة إسعاف في أبو ظبي

أعلنت الإمارات، السبت، مصرع 4 أشخاص إثر سقوط طائرة إسعاف، بالعاصمة أبو ظبي.

ووفق بيان مقتضب لشرطة أبو ظبي عبر "تويتر"، "لقى طاقم طائرة إسعاف مكون من 4 أفراد مصرعهم إثر سقوطها بالعاصمة الإماراتية".

ونعت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي وفاة "مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، وملازم طيار ناصر محمد الراشدي، وطبيب مدني شاهد فاروق غلام، وممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو".

كما قدمت التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، حسب البيان ذاته.

وحتى الساعة 10:45 ت.غ، لم يشر البيان أو السلطات الإماراتية إلى أسباب سقوط الطائرة.