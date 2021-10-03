القاهرة تستضيف أول اجتماع لمكتب حماس السياسي الجديد

قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حركته تعتزم عقد أول اجتماع لمكتبها السياسي الجديد، في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الأحد.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "هذا الاجتماع الأول من نوعه على مستوى قيادة الحركة، بأقاليمها الثلاثة، منذ انتهاء الانتخابات الداخلية الأخيرة".

وأوضح أنه من المقرر أن تصل الأحد "كافة وفود قيادة الحركة، إلى القاهرة، قادمة من قطاع غزة وقطر وتركيا، لحضور الاجتماع بقيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورؤساء الأقاليم الثلاثة (غزة والضفة الغربية والخارج - خارج فلسطين)، وبحضور 19 من أعضاء المكتب السياسي".

وأجرت حماس انتخاباتها الداخلية في الأقاليم الثلاثة على عدة مراحل، في الفترة بين شهري فبراير/شباط ويوليو/تموز الماضيين.

وذكر المصدر أن وفد من قيادة الحركة، برئاسة يحيى السنوار، يغادر في هذه الأثناء، قطاع غزة عبر معبر رفح البري (جنوب)، لحضور الاجتماع ثم اللقاء مع المخابرات المصرية.

ووصف المصدر هذا الاجتماع بـ"الشامل"، حيث من المقرر أن يبحث عدداً من الملفات الداخلية المهمة، فضلاً عن المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، كشف المصدر أن قيادة "حماس" ستلتقي رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، الإثنين، لبحث عدد من الملفات المشتركة وأوضاع قطاع غزة.

ولم تصدر إفادة فورية من حركة حماس ولا من السلطات المصرية بخصوص ما ذكره المصدر.

لكن مساء السبت، أعلنت حركة "حماس"، في بيان لها، أن وفدا برئاسة "هنية" سيتوجه إلى القاهرة، الأحد، بدعوة من السلطات المصرية؛ للتباحث حول العديد من الملفات الوطنية الهامة، دون توضيح مدة الزيارة.

وينتظر مراقبون ومهتمون نتائج ما ستسفر عنه المباحثات بين الجانبين، لاسيما في ملفي تثبيت التهدئة مع إسرائيل ورفع الحصار عن غزة، وصفقة تبادل الأسرى، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وتسود قطاع غزة حالة من الترقب وعدم الاستقرار نتيجة تعثر تثبيت التهدئة منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة في مايو/أيار الماضي، وانتظار إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وتتهم حماس، إسرائيل، بالتلكؤ في تنفيذ تفاهمات التهدئة عقب الحرب الأخيرة، وأبرزها السماح بإعادة إعمار ما خلفته الحرب، وإدخال أموال المنحة القطرية للأسر الفقيرة وموظفي حكومة غزة، وعدد من المشاريع التنموية التي من شأنها التخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة لسكان القطاع المحاصر.