عُمان تؤجل رحلات الطيران من وإلى مسقط بسبب العاصفة شاهين

أعلنت هيئة مطارات سلطنة عمان (حكومية)، تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من وإلى مطار العاصمة مسقط حتى مساء الأحد أو إشعار آخر، بسبب العاصفة المدارية شاهين.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على صحفتها الرسمية في "تويتر"، الأحد، إن ذلك "يأتي تجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر للأنواء المناخية على سير العمليات في المطار".

وبدأت التأثيرات المباشرة للإعصار المداري شاهين صباح اليوم على محافظتي مسقط و جنوب الباطنة بأمطار غزيرة جدا (100- 110 مليمتر)، وفقا لما ذكرته هيئة الطيران المدني العمانية (حكومية).

وأفاد الطيران المدني في بيان، الأحد، بأن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري شاهين حاليا على دائرة عرض 24.4 درجة شمالا وخط طول 59.3 درجة شرقا.

وحسب البيان، يستمر الإعصار في حركته نحو سواحل محافظتي جنوب و شمال الباطنة، ويبعد مركز الإعصار المداري حوالي 80 كم عن العاصمة مسقط وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ65 إلى 75 عقدة (120- 139 كم/ساعة)

وأعلنت السلطنة أمس السبت، منح الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص (عدا محافظتي الظافر والوسطى) إجازة رسمية الأحد والاثنين بسبب الإعصار.

وبينما جاءت الإمارات الأولى عربيا في مؤشر الابتكارات العالمي 2021، فإن السعودية حلت في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة 66 عالميا، بينما جاءت قطر المرتبة الثالثة عربيا و68 عالميا، وتونس في المرتبة الرابعة عالميا والمرتبة 68 عالميا.