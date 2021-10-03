ليبيا تعلن خروج عدد محدود من المرتزقة من أراضيها

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الأحد، "خروجا محدودا" للمرتزقة من أراضي البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالكويت مع نظيرها الكويتي أحمد الناصر الصباح.

وردا على سؤال حول "صحة الأنباء عن خروج مرتزقة من ليبيا"، قالت المنقوش: "الخبر صحيح، وبداية بسيطة جدا، ونسعى لتنظيم شامل لهذا الملف"، دون ذكر رقم محدد.

وأضافت: "هذا ملف شائك، وهي مجرد بداية، ونتمنى خروج المرتزقة جميعا من كافة الأراضي الليبية وفق خطة مجموعة 5+5 (العسكرية) ووفق جدول زمني"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ولعدة مرات رصد الجيش الليبي تحركات لمرتزقة "فاغنر" الروسية الداعمة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في مدينتي سرت (شمال وسط) والجفرة (وسط)، كما أعلن مرارا رصد وصول رحلات جوية في الأعوام السابقة لطائرات تحمل مرتزقة من جنسيات مختلفة.

وفيما يخص السباق الانتخابي المرتقب بليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أوضحت المنقوش أن البرلمان أصدر قانون لإجراء الرئاسيات ولم يصدر بعد قانونا للانتخابات البرلمانية.

وأضاف: "نحن نعمل على أن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الوقت نفسه".

وخلال المؤتمر، ثمنت المنقوش دعم الكويت لحكومة "الوفاق الوطني".

وخلال زيارتها الحالية غير المحددة للكويت، التقت المنقوش بكل من نائب الأمير، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء، الشيخ الصباح الخالد الحمد الصباح، ورئيس البرلمان مرزوق الغانم.

وتركزت اللقاءات حول تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والكويت، ودعم الأخيرة لاستقرار ليبيا ورفض التدخل الأجنبي، وفق بيانات للخارجية الليبية‎.

ومؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية، وسحب الثقة من الحكومة.